В Екатеринбурге после проверки детсада воспитателям перевели больше 1 млн рублей выплат

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры воспитателям детского сада были перечислены положенные выплаты.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о муниципальном детсаде №316, расположенном в Горном Щите. Проверка показала, что ряд срочных трудовых договоров с воспитателями был заключен без соответствующих оснований, также в них отсутствует информация об условиях труда на рабочем месте.

"Работодателем в 2022 году не велся надлежащим образом учет фактически отработанного сотрудниками рабочего времени. Кроме этого, установлено несвоевременное перечисление в 2022 году младшим воспитателям стимулирующих выплат", - отметили в прокуратуре.

Заведующая детским садом получила представление об устранении выявленных нарушений. В надзорном ведомстве добавили, что сейчас трудовые договоры, графики сменности и табели учета рабочего времени приведены в соответствие с законодательством, а младшим воспитателям переведены стимулирующие выплаты за 2022 год на сумму более 1 млн рублей.