21 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Охрана Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге обойдется в 23 миллиона рублей

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Дворец водных видов спорта" готов потратить на охрану объекта 23 млн 74 тыс. рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Напомним, что Дворец водных видов спорта строился к Универсиаде-2023, однако после ограничения на ее проведение, наложенного на Екатеринбург, спортивный объект планируют использовать для Международного фестиваля университетского спорта и дальнейшего использования горожанами.

Из 15 охранников, 14 должны будут стоять на посту круглосуточно. Оружие для сотрудников охраны не предусмотрено, однако они могут иметь наручники. Помимо этого на постах будут оборудованы детекторы паров и следов взрывчатых веществ, видеорегистраторы, индивидуальные дозиметры и металлодетекторы.

На работу охранники должны заступить не позднее 2 апреля.

Напомним, в мае прошлого года стало окончательно известно, что Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге не будет. После этого глава Екатеринбурга заверил, что объекты, которые строятся в городе к Универсиаде, позволят столице Урала претендовать и на другие крупные спортивные международные мероприятия

Теги: охрана, Дворец водных видов спорта, Екатеринбург



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