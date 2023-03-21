В Челябинске реабилитационный центр отказался лечить ребенка с инвалидностью

В Челябинской области в одном из частных реабилитационных центров отказались обслуживать ребенка с инвалидностью из-за оплаты сертификатом.

Женщина пришла на прием к вице-губернатору Ирине Гехт, где рассказала о произошедшем. Она, как и другие родители, с 2023 года имеет право ежегодно получать сертификат на реабилитацию на 100 тысяч рублей. Он действует и в госорганизациях, и в частных учреждениях. Средства по сертификату перечисляются по факту оказания услуг, а не по предоплате.

"Это деньги областного бюджета, которые гарантированно будут перечислены на счет медцентра или другой организации, как только заказчик (например, родители) подписал акт оказанных услуг. Поэтому позиция некоторых частных клиник, которые лишают детей права на лечение и реабилитацию при поддержке на уровне региона, мне совершенно непонятна", - сообщили Ирина Гехт.

Вице-губернатор подчеркнула, что они будут разбираться в каждой подобной истории, чтобы маленькие пациенты не оставались без поддержки.