Зеленский мог отдать приказ на контрнаступление под Артемовском

Владимир Зеленский одобрил начало мощного контрнаступления под Артемовском, которое должно начаться через несколько дней. Об этом со ссылкой на источник в его офисе пишет телеграм-канал "Резидент".

Украинские каналы уже давно пишут о том, что Зеленский требует начать контрнаступление, но по разным причинам оно откладывалось. А на днях он приказал во что бы то ни стало начинать, невзирая на погоду, из-за которой ранее наступление переносилось.

Командующий группировкой украинских боевиков в этом районе Александр Сырский считает, что на всю операцию у ВСУ будет 3-4 дня и она должна быть молниеносной, чтобы разгромить российские силы.

Накануне руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал письмо к министру обороны Сергею Шойгу, в котором просит помощи, чтобы предотвратить отрезание "вагнеровцев" от основных сил ВС РФ в связи с готовящимся контрнаступлением ВСУ. Если это случится, то будет иметь негативные последствия для СВО.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев уверен, что этим данным можно доверять, так как у "вагнеровцев" хорошая разведка.

По данным других украинских каналов, ГУР Украины предупреждает Зеленского, что контрнаступление рискованно и ЧВК "Вагнер" будто бы, наоборот, ждет этого от Зеленского, заманивая ВСУ. Однако многие российские военные эксперты крайне серьезно оценивают опасность.