21 Марта 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз&quot;

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" проведет экологичную сейсморазведку на Воргенском участке

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" приступил к 3D-сейсморазведке на Воргенском лицензионном участке. За зимний полевой сезон компания исследует 310 кв. км, используя природосберегающую технологию "Зеленая сейсмика".

Воргенский лицензионный участок входит в состав Отдаленной группы месторождений, которая объединяет активы компании в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО. Исследуемая территория расположена в труднодоступной лесисто-болотистой местности.

Как пояснили Накануне.RU в компании, "Зеленая сейсмика" предполагает уменьшенную ширину просек (до 1,5 м) и применение компактной вездеходной техники, которая уменьшает нагрузку на почву и снижает выбросы углекислого газа. Эта технология позволила "Газпром нефти" только за прошлый год сохранить от вырубки 1,5 млн деревьев.

"Зеленая сейсмика" на Воргенском участке недр(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"

"Ресурсный потенциал Воргенской площади достаточно высок, и его скорейшее подтверждение является одной из ключевых сегодняшних задач", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов. По его словам, освоение Отдаленной группы месторождений – один из ключевых проектов не только для "Ноябрьскнефтегаза", но и в целом для "Газпром нефти". Его успешная реализация позволит поддерживать уровень добычи и загруженность инфраструктуры начиная с 2025 года.

Ранее на Воргенском участке проводилась геохимическая съемка, которая подтвердила перспективы его дальнейшего детального изучения. Рентабельные геологические запасы территории оцениваются в 35 млн тонн.

Теги: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз, Зеленая сейсмика, экологичная сейсморазведка, Воргенский участок



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