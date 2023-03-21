21 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин пригрозил снова закрыть трансляции заседаний Госдумы, если депутаты будут обсуждать проблемы СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") пригрозил снова закрыть заседания палаты от трансляций в сети, если депутаты будут на пленарках обсуждать проблемы СВО. Он напомнил о договоренности не выносить на публичное обсуждение такие вопросы. "Давайте тогда вернемся к работе в закрытом режиме. Один раз уже страну развалили. О чем думаем?" – возмутился спикер.
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Это произошло после того, как независимый депутат Оксана Дмитриева озвучила проблему, с которой к ней обратился раненый в зоне СВО военнослужащий. Ему сделали одну операцию, он ожидал вторую, но из-за правового пробела его на время между операциями отправляют обратно в военную часть.

Теги: госдума, прямая трансляция, оксана дмитриева, сво



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