Володин пригрозил снова закрыть трансляции заседаний Госдумы, если депутаты будут обсуждать проблемы СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") пригрозил снова закрыть заседания палаты от трансляций в сети, если депутаты будут на пленарках обсуждать проблемы СВО. Он напомнил о договоренности не выносить на публичное обсуждение такие вопросы. "Давайте тогда вернемся к работе в закрытом режиме. Один раз уже страну развалили. О чем думаем?" – возмутился спикер.

Это произошло после того, как независимый депутат Оксана Дмитриева озвучила проблему, с которой к ней обратился раненый в зоне СВО военнослужащий. Ему сделали одну операцию, он ожидал вторую, но из-за правового пробела его на время между операциями отправляют обратно в военную часть.