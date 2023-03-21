Родители подали в суд на лицей в Химках, где их дочь получила 126 ножевых ранений от одноклассницы

Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали иск к лицею в Химках на 20 миллионов рублей. Об этом сообщила РИА Новости президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям" Виктория Дергунова, которая представляет их интересы.

В иске заявлена сумма компенсации морального вреда в 20 миллионов рублей (10 миллионов девочке и по 5 миллионов ее родителям). Сумма, необходимая для оплаты лечения, будет уточняться.

"Сейчас мы собрали чеков на 30 тысяч рублей, но еще предстоит длительная реабилитация. Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности", - отметила Дергунова.

Напомним, в феврале в Химках 11-летняя ученица напала на сверстницу в школьном туалете, нанеся ей 126 ударов ножом. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, за ее жизнь боролись врачи. Сообщалось, что напавшая на школьницу девочка проходит экспертизу в психиатрической больнице.