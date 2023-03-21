Игорь Бабушкин посетил реконструируемый кинотеатр "Октябрь": "Важно сохранить этот легендарный кинокомплекс в том виде, в котором его помнят астраханцы"

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин лично осмотрел площадку реконструкции кинотеатра "Октябрь".

"Полным ходом идет реконструкция кинотеатра "Октябрь". Ежедневно на объекте работают по 130 человек", - написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Демонтаж безвозвратно повреждённых конструкций почти завершён, проведены работы по огрунтовке металлических конструкций в фойе и внутренних помещениях первого, второго и третьего этажей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, стен и кирпичных парапетов. Уже выполнены работы по устройству плит между первым и вторым этажами и плиты перекрытия в здании «Модерн». Строители вставляют оконные блоки.

Губернатор высоко оценил усилия строителей и ремонтников.

"Благодарю подрядчика за хороший темп работ. Срок завершения по контракту – конец 2024 года. Все интерьеры, включая лепнину, будут отреставрированы по старым чертежам и эскизам. Важно сохранить этот легендарный кинокомплекс в том виде, в котором его помнят астраханцы", - уверен Игорь Бабушкин.