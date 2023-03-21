21 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

"Произошел хлопок": в Нижнем Тагиле сгорели стоящие рядом легковушки

Сегодня в Нижнем Тагиле огонь уничтожил сразу два автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, во вторник утром поступил сигнал о пожаре на улице Орджоникидзе. На площади в восемь квадратных метров сгорели легковые автомобили – ВАЗ-2109 и Great Wall Hover.

В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Пожар удалось потушить в течение двух минут.

"В "девятке" постоянно срабатывала сигнализация, когда вышел хозяин и открыл капот, там сразу произошел хлопок и все загорелось", - рассказала подробности подписчица сообщества "Инцидент Нижний Тагил".

Точную причину возгорания машин теперь предстоит установить специалистам.

пожар на ул. Орджоникидзе в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: машины, пожар, хлопок, Нижний Тагил



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