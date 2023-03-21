Премьер-министр Японии Кисида приехал в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев с неанонсированным ранее визитом. Накануне он встречался в Нью-Дели со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, а затем отправился на Украину, передает агентство Kyodo.

Ожидается, что в Киеве Кисида проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит поддержку Японией восстановления Украины.

Кисида до сих пор оставался единственным лидером G7, еще не посещавшим Украину с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года.