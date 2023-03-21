Грузооборот морских портов Астраханской области растет - за 2 месяца 2023 года прирост составил 32%

Грузооборот морских портов Астрахань и Оля за первые два месяца 2023 года составил 434 тыс. тонн, что на 32% выше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

«Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» стал востребованным. Сейчас Россия обеспечивает экономически безопасный вывод российских товаров на рынок Юго-Восточной и Центральной Азии и импорт индийских, иранских товаров. Вектор транспортных грузопотоков сместился, серьезно повысилась роль Астраханской области», — отметил Илья Волынский.

Он напомнил, что суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за прошлый год составил около 3 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с 2021 годом.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, международный транспортный коридор «Север-Юг» — это мультимодальный маршрут. Межправительственное соглашение о создании МТК «Север – Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году.

Цель проекта — обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Главная задача этого маршрута сейчас -— обеспечение быстрого и безопасного экспорта российской продукции на мировой рынок, а также качественная и оперативная обработка необходимого России импорта.