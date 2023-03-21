Ямальца будут судить за гибель на реке ребенка и двух взрослых

На Ямале перед судом предстанет 30-летний житель Тазовского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в августе 2022 года мужчина управлял моторной лодкой "Камчатка" на реке Яра-Яха без удостоверения на право управления, а также в отсутствие спасательных жилетов. Лодка опрокинулась, погибли два пассажира и малолетний ребенок.