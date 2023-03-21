Мишустин поручил посчитать бюрократическую нагрузку на преподавателей вузов

Рособрнадзору поручено проанализировать бюрократическую нагрузку на преподавателей высшей школы. Такое поручение главе ведомства Анзору Музаеву дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отметил премьер, этот год объявлен президентом Годом педагога и наставника, чтобы привлечь большее внимание общества к труду людей, которые учат молодежь и детей. И надо снизить бюрократическую административную нагрузку.

"Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", - сказал он.

В телеграм-канале Правительства РФ сообщается, что недавно была внесена поправка в законодательство, согласно которой Минпросвещения устанавливает перечень документов, которые должен заполнять учитель. И, согласно некоему анонимному опросу, преподаватели уже почувствовали положительные результаты этих изменений. В июне 2023 года на основе мнений учителей будет создана карта регионов и муниципалитетов, где школы излишне забюрократизированы.

Рособрнадзор планирует привлекать Генпрокуратуру РФ к борьбе против бюрократической нагрузки на школьных учителей, заявил ранее Музаев. Будто бы будут даже увольнять нерадивых директоров школ. Он признал, что в "последние годы излишняя нагрузка, не связанная с непосредственной деятельностью педагогов, снежным комом нарастала", а виноваты в этом все организации, которые пишут в школу.