Кремль оценил предложение Макфола снимать санкции с бизнесменов за осуждение Путина

В Кремле прокомментировали предложение экс-посла США в РФ Майкла Макфола российским бизнесменам на тему того, как выйти из-под санкций.

"Скажем так: крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, "теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут восприняты серьезно", передает ТАСС.

Ранее Макфол предложил специальную схему, по которой можно снимать санкции с российских предпринимателей. Так, по его мнению, на это можно пойти, если бизнесмены осудят политику президента РФ Владимира Путина.

Также Макфол предложил россиянам за отмену санкций пожертвовать половину своего состояния в Фонд восстановления Украины и отказаться от инвестиций в российскую экономику.