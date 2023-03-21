Федеральный детский омбудсмен летит в Екатеринбург на фестиваль "Билет в будущее"

Всероссийский фестиваль профориентации "Билет в будущее" посетит уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Визит омбудсмена в Екатеринбург запланирован на 22 марта, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на ее коллегу из Свердловской области Игоря Морокова.

По его словам, форум также посетит министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Напомним, на прошлой недели Международный уголовный суд Гааги постановил, что детский омбудсмен РФ, а также президент страны Владимир Путин "предположительно ответственны за военные преступления", которые связаны с "незаконной депортацией детей" с территорий Украины в РФ. МУС выдал ордер на арест обоих.