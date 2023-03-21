Новым управляющим ВТБ в Свердловской области стала топ-менеджер из Перми

Новым управляющим ВТБ в Свердловской области назначена Валентина Жильцова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе банка.

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Жильцова окончила Пермский государственный университет по специальности "Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ". Завершила программы повышения квалификации в Международном институте менеджмента ЛИНК, Стокгольмской школе экономики и Школе управления Сколково.

Управленческий опыт топ-менеджера в банковской сфере составляет более 15 лет. За этот период она занимала руководящие должности в пермских подразделениях Альфа-Банка, МДМ-Банка и Уралсиба, а с 2018 года возглавляла банк "Открытие" в Перми.

Как отмечают в ВТБ, новый руководитель продолжит усиливать позиции розничного и корпоративного бизнеса банка в регионе, а также развивать сеть отделений на Среднем Урале.

"Задачи по дальнейшему наращиванию регионального бизнеса ВТБ действительно амбициозные. Приоритетными по-прежнему остаются высокий клиентский сервис и доступность продуктов для населения и предпринимателей", - прокомментировала Валентина Жильцова.