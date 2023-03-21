Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели ребенка во время родов в перинатальном центре Нижневартовска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину представить доклад по уголовному делу о некачественном оказании медицинской помощи в перинатальном центре Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ.

В следственный комитет через соцсети обратилась жительница Югры. Она сообщила о несогласии с ходом расследования уголовного дела. По словам женщины, в январе 2021 г. врачи несвоевременно провели женщине "кесарево сечение", что привело к гибели плода. К уголовной ответственности до настоящего времени никто не привлечен.



В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу по данному факту расследуется уголовное дело, которое глава ведомства ранее поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.