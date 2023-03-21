В Челябинской области с завода взыскали компенсацию морального вреда за травму работницы на территории предприятия

В Челябинской области с Копейского машиностроительного завода взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу работницы завода, упавшей на территории предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2020 г. женщина упала на территории завода, поскользнувшись на тротуаре, получила травму и была госпитализирована в больницу. Она находилось на лечении более полугода с компрессионным переломом двух позвонков и переломами ребер.

По словам женщины, болевые ощущения у нее остаются до настоящего времени, она ограничена в движении и вынуждена носить корсет.