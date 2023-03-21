21 Марта 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

"Пора выходить из зоны комфорта": Госдума вернула трансляции пленарных заседаний

Госдума возвращает трансляции пленарных заседаний. Их не было с октября прошлого года, когда депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным сочли, что прямые эфиры в сети способны нести угрозу безопасности (не обозначили, правда, кому) в условиях СВО.

Накануне с предложением возобновить трансляции выступила депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева. Сегодня ее поддержал Володин ("Единая Россия").

"Пора выходить из зоны комфорта. Правильно было бы вернуться к режиму трансляции. Мы можем выйти на другой уровень открытости если будет общее решение", - сказал Володин, открывая очередную пленарку. Коллеги с ним согласились.

Теги: госдума, вячеслав володин, прямая трансляция, сардана авксентьева



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