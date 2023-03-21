В Екатеринбурге выявили нарушения при благоустройстве улиц в Солнечном

В Екатеринбурге прокуратура обнаружила нарушения при благоустройстве улиц в микрорайоне Солнечный.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" заключило муниципальный контракт с ООО "УралДорТехнологии" на работы по организации дождевой канализации, светофорного регулирования перекрестка, озеленению, обустройству улично-дорожной сети, остановочных навесов, электроснабжению и освещению в районе улиц Любви и Счастливая в Солнечном. По условиям контракта они должны были быть завершены до 1 декабря 2022 года.

Однако, как выяснили прокуроры, подрядчик существенно нарушил срок окончания работ.

"На момент истечения срока приема-сдачи работ, выполненных по муниципальному контракту, работы по укладке плиточного ограждения по улице Любви и улице Счастливая в Екатеринбурге и оборудование участков общего пользования урнами для сбора мусора произведено не в полном объеме и ненадлежащего качества", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура внесла представления управляющему организации-подрядчика и директору учреждения-заказчика с требованием об устранении нарушений. По данным надзорного ведомства, сейчас все работы выполнены в полном соответствии с условиями контракта.