21 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Государственный музей имени Пушкина

Марина Лошак уволилась с поста директора ГМИИ

Марина Лошак ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года. Информацию об этом подтвердили в Министерстве культуры РФ.

Лошак написала заявление об увольнении по собственному желанию 20 марта. Официально срок ее контракта истекает 2 апреля.

Новым директором ГМИИ им. Пушкина назначена Елизавета Лихачева. С 2017 года она руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А. В. Щусева.

Информация об отставке Лошак с поста директора ГМИИ "по личным обстоятельствам" появилась в феврале, но была опровергнута.

Лошак возглавила Пушкинский музей в 2013 году, ее назначил на тот момент министр культуры РФ Владимир Мединский. До Лошак Пушкинский музей возглавляла Ирина Антонова, которая пришла на этот пост в 1961 году.

Теги: марина лошак, гмии, музей имени пушкина



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