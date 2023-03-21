Митрополит Евгений: Школа должна готовить к высшим идеалам, а не к цифровизации

В Екатеринбурге проходит Всероссийской образовательный форум Всемирного русского народного собора (ВРНС), этот год для организации юбилейный — ВРНС был основан в 1993 году. В России же 2023 год объявлен годом Учителя и воспитателя, поэтому выступления на форуме были особо актуальны и созвучны времени, передает корреспондент Накануне.RU.

На мероприятие были приглашены эксперты из разных областей науки, образования и из разных общественных институтов, в онлайн и офлайн-формате проходят выступления представителей духовенства, ученых и государственных деятелей из 51 региона. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сосредоточил внимание на новой образовательной концепции, по его мнению, в основу ее должно быть положено представление о высших идеалах и ценностях жизни человека: "Вера, народ, Отечество".

"Особое место в школьной программе необходимо отвести изучению отечественной и всемирной истории, — сказал митрополит Евгений (Кульберг). — В прививаемой российским школьникам и студентам картине мира Россия должна представать важнейшим мировым центром тысячелетней цивилизации, средоточием духовных, исторических и политических процессов общемирового значения".

Важный пункт в новой парадигме образования, по мнению экспертов ВРНС: школа должна готовить детей к созданию семьи. Для этого в программу нужно ввести такие предметы, как семьеведение, семейная психология, домоводство, и эти предметы должны занять в школьном образовании почетное место.

"Создание семьи должно стать целью школьного воспитания, — сказал митрополит Евгений. — Все образовательные программы должны быть рассчитаны на ускоренную акселерацию молодежи. К 20 годам большинство юношей и девушек должны быть готовы к самостоятельной, взрослой жизни, созданию семьи и рождению детей".

Также митрополит призывает отнестись серьезней к статусу учителя, его месту в обществе, в этой связи Собор считает необходимым внедрить модель профессиональной подготовки, а также позаботиться о достойной оплате труда. Болонская система высшего образования уже отжила свое, и разделением на бакалавриат и магистратуру "не отвечает целям обеспечения национальной безопасности России", считает владыка.

Что касается цифровизации в образовании, то здесь к новшествам стоит подойти с осторожностью, не стоит забывать, что это только один из инструментов, а главным в образовании остается учитель — живой человек, указал он. И пусть нейросеть уже намного опередила первые компьютеры, которые сражались с человеком в шахматы и шашки, искусственный интеллект, по мнению митрополита, это только иллюзия. Пусть нейросеть приблизилась к тому, как мыслят люди, но не стоит забывать, что своей волей обладает только созданный по образу и подобию божию человек. У нейросети же нет своей воли и мотивации:

"На данный момент это единственное существенное отличие человеческого мозга от машинного интеллекта. Есть даже версия, правда, не подтвержденная, что вся истерия с криптовалютой и биткоином, основанным на технологии блокчейн, была лишь отработкой системы мотивации искусственного интеллекта. Что-то вроде внедрения в него нейромедиаторной системы, которая побуждает наш мозг к действиям, вознаграждения энергией и приятными ощущениями".

Наш квантовый век несет опасности — развитие нейросетей, интернета и компьютерных технологий стало настолько всеохватывающим, что вскоре перестанет поддаваться контролю, считают в ВРНС. И в образовании цифровизация тоже ведет к неучтенным рискам.

"Это глобальный процесс поглощения человеческого сознания виртуальным миром, — говорит митрополит Евгений. — Мы привыкли, что слово "эволюция" применяется к живым организмам, но в последнее десятилетие это слово чаще звучит относительно процесса вычислительной техники. Временного промежутка между нашей реальностью и состоянием так называемой технологической сингулярности, которая наступит после точки невозврата, когда мы уже ничего не сможем контролировать, условно нет".

Мир оказались на пороге квантовой революции, и если какой-то стране удастся разработать квантовый компьютер, то сам подход к безопасности устареет, как и слово "пароль", потому что ИИ будет обладать всей полнотой информации в мире, продолжил владыка.

"Куда скрыться от этого всевидящего ока, если мы все еще тотально связаны с интернетом? — задается вопросом митрополит. — Во всемирную сеть вовлечены не только все компьютеры, но сегодня это начинает происходить даже с холодильниками, с микроволновками, прибавим к этому промышленные электроприборы, и у нас возникает идеальная среда для восстания машин под управлением искусственного интеллекта, если у такого неожиданно возникнет самосознание".

А кому это выгодно? Митрополит Евгений задается вопросом — кому принадлежит интернет? Мировая сеть при первом рассмотрении принадлежит всему миру, а при более детальном оказывается, что тому, кто дает ip-адреса, а это "где-то в Лос-Анджелесе". В своей речи Евгений Кульберг призвал задуматься о перспективах развития всемирной сети и виртуальной реальности, а также о тех данных, которые мы поместили туда о себе.