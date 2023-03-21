21 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Турция частично восстановила транзит санкционных товаров в Россию

Турция отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию, поставки идут с рядом ограничений, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на логистов.

Так, по данным издания, механизм перестал работать в отношении продукции из США и Канады, а также отдельных категорий товаров вне зависимости от страны производства.

20 марта российские компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, однако только в отношении продукции, произведенной в ЕС. Оформление американских грузов с указанием в качестве страны назначения "Россия" было заблокировано.

Также стало известно, что власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ. Запрет начал действовать с 1 марта.

Как отмечает "Коммерсантъ", такие шаги могут говорить о том, что Анкара готова пойти навстречу Евросоюзу и ограничить транзит товаров двойного назначения в Россию.

В начале марта сообщалось, что Турция неожиданно остановила транзит санкционных грузов в Россию. Остановку транзита санкционных грузов источники связывали с недавним визитом в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена.

Теги: турция, россия, транзит, санкционные товары



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