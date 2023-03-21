21 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Бывшего мэра-взяточника Рыбинска могут пригласить на работу в администрацию Ярославской области

Бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин, отсидевший за взяточничество восемь лет, может быть приглашен на работу в администрацию Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев в интервью "Ведомостям" заявил, что намерен встретиться с бывшим чиновником и, возможно, предложит ему сотрудничество.

"Я его [Ласточкина ] лично не знаю, но отзывы об этом человеке всех, с кем я беседовал, были положительными. То есть это было не меньше пяти человек, и все высказались положительно, все. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Спасибо огромное, что вы напомнили о нем. Я, может быть, в текучке немножко закрутился, потому что у меня была мысль с ним встретиться", - сказал Евраев.

"Я думаю, что, если у него будет желание, мы, конечно, подумаем над тем, как можно сделать так, чтобы он вернулся в систему, чтобы быть полезным для Ярославской области. Потому что действительно отзывы только хорошие. Поэтому я скажу так осторожно. Тут зависит от его желания, конечно, в первую очередь", — сказал губернатор.

Весной прошлого года Ласточкин вышел из колонии строгого режима в Красноярске, где отбывал наказание по уголовному делу о взятке и растрате в особо крупном размере. Экс-мэр вины не признал.  

Теги: юрий ласточкин, взятка, чиновник



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