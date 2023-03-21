ФАС разрешила производителю "Зеленого стандарта" купить российские активы Lipton

Федеральная антимонопольная служба разрешила провести сделку по поглощению российской компанией российских активов производителя чая "Липтон".

ООО "Объединенная чайная компания" сможет приобрести основные производственные средства и нематериальные активы ООО "Экатерра". Последняя компания является "дочкой" нидерландского производителя чая, решившего уйти из РФ на фоне начала СВО.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции.

"Объединенная чайная компания" занимается производством чаев под брендами Eastford, Berryford, "Зеленый стандарт". "Экатерра" производит чай под марками Lipton, PG tips и др.