21 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приватизируют школьные столовые

В ближайшее время последние два муниципальных предприятия, обеспечивающие школьников питанием, будут переданы в частные руки. Включить в программу приватизации ЕМУП "Столовая №41" и ЕМУП "Школьно-базовая столовая №11" распорядился глава уральской столицы Алексей Орлов.

Программа приватизации имущества рассчитана на 2023 год и плановый период 2024-25 годов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе мэрии.

"Есть 485 федеральный закон, который предписывает к 2024 году запрет на деятельность муниципальных предприятий на конкурентных рынках. Рынок школьного питания является конкурентным, так как закупки на нам производятся на конкурсной основе. Еще один аргумент - это опять же федеральное законодательство, предписывающееся предоставлять преференции в заключении муниципальных контрактов малому бизнесу. Таким образом эти муниципальные предприятия существовать дальше не могут", - пояснили в администрации.

Теги: мэрия, Екатеринбург, школа, еда



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