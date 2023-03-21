21 Марта 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" бесплатно пустит студентов на кубковый матч со "Спартаком"

Свердловские студенты смогут бесплатно попасть на ответный матч Кубка России между екатеринбургским ФК "Урал" и московским "Спартаком". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральской команды.
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Ответная встреча пройдет 4 апреля на "Екатеринбург-Арене". Первая игра, состоявшаяся недавно в Москве, завершилась вничью со счетом 1:1.

"Весь тренерский штаб и игроки ждут на стадионе каждого болельщика. Надеемся на поддержку родных трибун, чтобы пробиться в решающую стадию Пути РПЛ", - говорится в заявлении "Урала".

Для посещения кубкового матча "Урал" – "Спартак" Карта болельщика не нужна, для доступа на стадион необходим только билет. А владельцы абонементов сезона-2022/23 смогут посетить встречу бесплатно.

"Рады вновь пригласить всех студентов Екатеринбурга и Свердловской области бесплатно на эту игру! Все подробности условий прохода для студентов сообщим чуть позже, в отдельном посте", - пообещали в клубе.

Напомним, что "Урал" уже пускал студентов бесплатно на кубковый матч против "Ростова". Ту встречу команда Виктора Гончаренко выиграла со счетом 2:1.

Теги: Урал, Спартак, студенты, матч



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