21 Марта 2023
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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Минобороны РФ

Участнику СВО пришлось через суд доказывать проживание в Тюменской области для получения выплат

Бердюжский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению Артема Б. об установлении факта проживания на территории Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Военнослужащий Артем с 2020 г. проходил военную службу по контракту и с 24 февраля по 8 апреля принимал участие в спецоперации, получил ранение и находился на стационарном лечении. После лечения Артем вернулся на свое постоянное место жительства в деревню Кушлук Бердюжского района и в установленном порядке обратился за единовременной выплатой военнослужащему, принимавшему участие в СВО и получившему ранение.

В получении выплаты ему было отказано в связи с отсутствием регистрации в Тюменской области на дату начала участия в СВО. В судебном заседании Артем заявленные требования поддержал. Пояснил, что на дату проведения СВО его регистрация в воинской части носила временный характер. Фактически он проживал на территории Тюменской области с рождения и проживает в настоящее время.

Представитель заинтересованного лица - межрайонного управления социальной защиты населения департамента социального развития Тюменской области - не возражала против установления указанного в заявлении факта. Суд, учитывая все обстоятельства по делу, выслушав свидетелей, исследовав представленные документы, удовлетворил требования Артема Б. Установил факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в специальной военной операции.

Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: спецоперация, выплаты, контрактник, суд



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