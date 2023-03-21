21 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Newsweek: Теплые объятия Путина и Си Цзиньпина вызвали настороженность в США

Теплые объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, считает американский политолог Томас Грэм, которого цитирует Newsweek.

По словам Грэма, объятия лидеров крупнейших мировых держав, которые оказались в центре внимания всей мировой общественности, подняли вопрос о том, не рискуют ли США утратить "место бесспорного лидера" в международной дипломатии, передает РИА Новости.

Накануне Путин провел встречу с председателем КНР, который находится в России с трехдневным визитом. Российский лидер отметил, что у Москвы и Пекина много совместных целей и задач. Глава государства анонсировал обсуждение украинского кризиса и вопросы в сфере экономического взаимодействия.

Теги: Путин, Си Цзиньпин, объятия



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