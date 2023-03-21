Newsweek: Теплые объятия Путина и Си Цзиньпина вызвали настороженность в США

Теплые объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, считает американский политолог Томас Грэм, которого цитирует Newsweek.

По словам Грэма, объятия лидеров крупнейших мировых держав, которые оказались в центре внимания всей мировой общественности, подняли вопрос о том, не рискуют ли США утратить "место бесспорного лидера" в международной дипломатии, передает РИА Новости.

Накануне Путин провел встречу с председателем КНР, который находится в России с трехдневным визитом. Российский лидер отметил, что у Москвы и Пекина много совместных целей и задач. Глава государства анонсировал обсуждение украинского кризиса и вопросы в сфере экономического взаимодействия.