За пять лет инвестиции в строительство социальных объектов в Новосибирской области выросли в четыре раза

Последние пять лет Новосибирская область переживает бум строительной отрасли. Увеличиваются объёмы строительства, в том числе благодаря активному участию региона в различных федеральных программах и национальных проектах.



За этот период инвестиции в строительство соцобъектов выросли в четыре раза, отметил министр строительства региона Алексей Колмаков. В разных районах области построено 270 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 23 школы и 45 детских садов, 113 медицинских учреждений, 11 объектов культуры, 30 спортивных комплексов и 28 домов для работников бюджетной сферы и детей-сирот. Для сравнения: в период с 2013 по 2018 год был построен 171 объект – темпы создания новых объектов социальной инфраструктуры выросли более чем в полтора раза.



Были введены в эксплуатацию такие крупные и знаковые объекты, как волейбольный центр «Локомотив-Арена», Областной перинатальный центр, ледовый дворец «Сибирь-Арена». Строительство ЛДС связано и с комплексным благоустройством прилегающей территории, которая ждала развития более 50 лет.

Ранее Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион накопил уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек и готов и дальше реализовывать крупные проекты. Для этого ГКУ «Арена» будет сохранено — как проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет наша область.



У Новосибирской области серьёзные строительные планы. Так, по словам Алексея Колмакова, только в ближайшие три года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию более 150 объектов социальной инфраструктуры. «В областном бюджете на эти цели предусмотрена беспрецедентная сумма – более 77 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 26 млрд рублей. Это больше в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Объём средств и работ колоссальный! Огромная ответственность возложена на регион. Но мы не намерены сбавлять обороты», – отметил министр.



Еще один показатель стабильной работы строительного комплекса – увеличение производства основных материалов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, в объёме выпуска основных стройматериалов и конструкций наблюдается уверенный рост по целому ряду ключевых позиций: панелей для КПД (на 221%), ячеистого бетона (на 137%), сухих строительных смесей (на 132%), цемента (на 121%), кирпича (на 109%).

«За последние годы произошёл заметный рывок в увеличении количества объектов строительства: область строит всё больше и больше квадратов — и жилых, и социальных. Для обеспечения такой масштабной стройки, которой фактически стала вся Новосибирская область, соответственно, нужно всё больше стройматериалов, в том числе и нашей продукции — панелей для КПД. Меры поддержки со стороны регионального правительства, личное внимание к работе, к развитию отрасли Губернатора Андрея Травникова позволяет производителям стройматериалов «закрывать» растущую потребность в продукцию, увеличивая её выпуск», — отметил директор ООО ЗКПД «Арматон» Антон Абакумов.