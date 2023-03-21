Москвичам пообещали 9-балльные пробки из-за визита Си Цзиньпина

Визит китайского лидера Си Цзиньпина создает проблемы для движения транспорта в Москве. Часть улиц периодически перекрывается из-за проезда правительственных кортежей. Сегодня основной день визита, председатель КНР встречается с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, затем начнется второй тур переговоров с Владимиром Путиным в разных форматах.

Уже сейчас в столице затруднения движения на 6 баллов. Сложно проехать на Москворецкой набережной, улице Маши Порываевой, на Тверской и Кутузовском проспекте.

ЦОДД прогнозирует, что с двух часов дня до семи вечера в центре города будет сильно затруднено движение. Власти просят использовать для поездок городской общественный транспорт.

"Вечером ожидаем 9 баллов. Сложно будет в центральной части города, на Бульварном кольце, на Садовом кольце, ТТК. Для поездок в центр города рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить их на более позднее время", - предупредили в департаменте транспорта столичной мэрии.