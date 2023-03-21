21 Марта 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

На градостроительном форуме в Тюмени обсудили индивидуальную застройку

В Тюмени на IV Градостроительном форуме на главной сессии "Стратегия 2030. Отвечаем на новые вызовы" обсудили индивидуальное жилое строительство. Депутат думы Тюменской области Виктор Рейн сообщил, что когда "только взялись за деревню", выяснилось, что многие дома не зарегистрированы, а какие-то следует снести, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны делать ликбез по теме. Появилась стратегия - 2030. 66 тыс. региональных объектов незавершенного строительства есть. Хочу сказать о главном: в 2019 г. появилась программа комплексного развития сельских территорий", - сказал Рейн.

Он считает Тюмень лучшим городом Земли, у которого есть проблемы. Например, со строительством социальной инфраструктуры. Для строителей разрабатывают социальный стандарт. Деревня должна видоизменяться всегда.

22 марта на форуме состоится профильная сессия, где обсудят, как развивать сельские территории.

Отметим, на таком же форуме в 2021 г. Рейн особо отметил развитие агломераций. По его словам, нужны новые программы развития сельских территорий. В качестве примера он привел то, что один из банков подготовил специальную ипотеку. Замглавы Тюмени Владимир Третьяков сказал, что следует говорить о росте агломераций.

Теги: александр моор, градостроительный форум



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