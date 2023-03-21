21 Марта 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени на IV Градостроительном форуме началась главная сессия "Стратегия 2030. Отвечаем на новые вызовы"

В Тюмени на IV Градостроительном форуме началась главная сессия "Стратегия 2030. Отвечаем на новые вызовы". Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов сообщил, что задачи перед отраслью стоят серьезные. Руководитель Главного управления строительства Павел Перевалов сообщил о том, что в регионе по системе КРТ будут строить социальные объекты.

"Задачи - развитие жилищного строительства, транспортная составляющая, комфортная среда. Животрепещущая тема - пространственное развитие территорий, внешний облик зданий. В погоне за количеством квадратных метров уделят внимание и пространству", - сказал Шустов.

Имеющаяся архитектура ЖК оставляет желать лучшего, отметил он, предложив обратить на неё внимание. Руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов рассказал о реализации стратегии, являющейся главной темой сессии. Строительная отрасль - та, где люди могут получать достойную зарплату. В области сформирован хороший градостроительный потенциал.

В 2022 г. в области введено более 2,2 млн "квадратов" жилья, 42% - индивидуальное жилье. В области работают 111 застройщиков, возводят 322 многоквартирных дома (3,87 млн ""квадратов"). Он особо отметил высокую роль комплексного развития территории, которое "жители очень ждут".

"КРТ позволяет строить не только дома, но и социальную инфраструктуру. Схема не простая, прорабатывается", - сказал Перевалов.

Теги: александр моор, градостроительный форум



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