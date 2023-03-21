Андрей Косилов не смог обжаловать арест имущества на сумму 73 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова на определение суда о принятии обеспечительных мер по иску птицефабрики "Равис". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Определение арбитражного суда Челябинской области оставлено без изменения.

Напомним, птицефабрика "Равис" взыскивает с бывшего вице-губернатора Челябинской области, экс-генерального директора компании Андрея Косилова 73,1 млн рублей. Также компанией было подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Косилова. По мнению заявителя, непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Арбитражный суд региона заявление "Равис" удовлетворил и наложил арест на имущество Андрея Косилова, находящееся у него или иных лиц, кроме денежных средств, в пределах 73,1 млн рублей.

Косилов в свою очередь подал в Арбитражный суд Челябинской области иск к АО "Равис-птицефабрика Сосновская" о признании недействительным решения общего собрания. Заседание по делу назначено на 29 марта.

Добавим, что Андрей Косилов занимал пост гендиректора "Равис" до июля 2022 года. Он стал президентом агрохолдинга. Новым генеральным директором был назначен Андрей Ишмаметьев, который работает в компании с 1994 года.