Владелец кафе на Сортировке отдаст почти 1 000 000 рублей за похищенное электричество

Хозяин кафе в микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге вынужден заплатить около 1 млн рублей за ежемесячное потребление чужой электроэнергии. Нарушителя раскрыли специалисты "Россети Урал" - "Екатеринбург", заметившие, что владелец торговой точки каждый месяц потребляет в 20 раз больше электричества, чем оплачивает.

"Хищение установлено в ходе системной работы компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии. Энергетики ведут аналитику балансов сети, устанавливают контрольные приборы учета и определяют очаги потерь. Служба безопасности организует рейды для выявления нарушителей", - сообщил заместитель директора по развитию и реализации услуг компании Евгений Эмдин.

В пресс-службе компании Накануне.RU сообщили, что во время проверки в кафе было обнаружено, что значительная часть электрооборудования подключена в обход прибора учета, а именно - под потолком. При наличии скруток в электропроводке или некачественных контактов это могло привести к пожару или поражению человека током. Помимо того, что подобные нарушения могут быть опасны для здоровья и жизни человека, они также способны нанести вред и кошельку самого нарушителя, поскольку возмещение ущерба выходит в несколько раз дороже, чем своевременная оплата за получаемую услугу.

Сейчас в отношении недобросовестного абонента составлен акт и выписан штраф на сумму более 800 тыс. рублей. Сообщить о хищениях электроэнергии можно по телефону (343) 359-00-00 или на сайте компании "Россети Урал" - "Екатеринбург" через форму обратной связи.