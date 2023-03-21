21 Марта 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени начал работу IV Градостроительный форум

В Тюмени начался IV Градостроительный форум. На него собрались ведущие эксперты отрасли, а также представители власти различных уровней. На церемонии открытия спикеры высоко оценили сам форум и его потенциал. Во время церемонии открытия подписаны несколько соглашений.

Замглавы Тюменской области Сергей Шустов сообщил, что Тюмень и область активно развиваются, в чём есть заслуга строителей, риелторов, муниципальной и областной власти. Насущные темы не вмещаются в формат выставки, поэтому проходит форум. Мэр Тюмени Руслан Кухарук особо отметил высокий статус форума, сказав, что строительство - локомотив развития региона. После этого состоялось знакомство высоких гостей с представленными на форуме проектами.

Градостроительный форум-выставка Тюменской области(2023)|Фото: Накануне.RU

О начавшемся форуме в своем telegram-канале высказался губернатор Александр Моор.

Градостроительный форум-выставка Тюменской области(2023)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня в Тюмени проходит IV Градостроительный форум-выставка Тюменской области. Специалисты и эксперты со всей страны собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли: кадры, цифровизацию, малоэтажное строительство, создание комфортной городской среды. В 2022 году в Тюменской области ввели в эксплуатацию 2,245 миллионов квадратных метров жилья. По этому показателю регион стал третьим в России. Строительная отрасль остается драйвером развития региональной экономики", - написал Моор.

Градостроительный форум-выставка Тюменской области(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: александр моор, градостроительный форум



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