У сотрудников ликвидированного "Мемориала"* проводят обыски

СМИ сообщили об обысках, с которыми силовики сегодня пришли к экс-сотрудникам ликвидированного общества "Мемориал"*.

Следственные действия проходят у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова, председателя правления Яна Рачинского, Ирины Островской, Галины Иорданской, Алены Козловой и матери Александры Поливановой — Марины. После обыска сотрудников общества повезут в Следственный комитет на допрос.

По данным ТАСС, действия правоохранительных органов связаны с уголовным делом о реабилитации нацизма. Оно, в свою очередь, было возбуждено по заявлению общественного движения "Ветераны России". Неустановленным сотрудникам ликвидированного общества вменяется наличие в списках жертв политического террора имен троих людей, которые также были приговорены к лагерям за работу в немецком полицейском отряде, еще двое были военнослужащими с приговорами за измену Родине.

*В конце декабря 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах. "Мемориал" признан НКО-иноагентом.