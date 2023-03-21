Российский Су-35 сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой

Российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, зафиксированных над Балтийским морем, сообщило Минобороны России.

"В целях идентификации и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе", — говорится в заявлении в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что Су-35 вернулся на аэродром базирования после удаления иностранных военных самолетов от границ РФ.

В Минобороны подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.