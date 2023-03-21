В Челябинской области женщину осудят за истязание сына

В Челябинской области местную жительницу будут судить за истязание сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в период с сентября 2021 г. по август 2022 г. в квартире в поселке Вишневогорский систематически была своего 10-летнего сына ремнем и проводом удлинителя, а также наносила удары по голове стеклянной банкой. Она приложила к ногам потерпевшего нагретый до высокой температуры утюг, причинив физические и психические страдания.

Обвиняемая вину не признала. Ребенок изъят у нее и помещен в социальное учреждение.