В питомнике под Екатеринбургом сгорели животные

Сегодня ранним утром в пожаре погибла половина животных питомника "Надин Ковчег". Питомник располагается в п. Садовый под Екатеринбургом. Сейчас работники приюта ищут добровольцев, готовых помочь как с приобретением необходимых для выживших животных вещей, так и с уборкой последствий пожара.

"В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. Самое страшное - погибла половина животных. Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас нам очень нужна помощь всех неравнодушных людей", - написали работники питомника в своих соцсетях.

В пожаре сгорела вся еда. Очень нужен сухой корм, большие и строительные мешки, строительные инструменты (шуруповерт, саморезы, пилы, гвозди, молотки), перчатки, одеяла, подушки, пледы и любой другой текстиль. Также необходимы бепантен спрей, террамицин и любые лекарства которые нужны для лечения ожогов у животных.



"Прямо сегодня и прямо сейчас, если вы можете помочь Наде, приезжайте, пожалуйста. Она одна не справится", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом многие отзываются на просьбу и даже готовы помочь тем, кто не может привезти вещи в питомник. Одной из таких оказалась сотрудница зоомагазина на Космонавтов, 108 А, предлагающая привозить вещи к ней с 10 до 17 часов. Вечером всю собранную помощь отвезут в питомник.

Связаться с питомником можно по следующим номерам:

Надежда: 8 953 383 84 72;

Елене (дочь Надежды): 8 922 225 70 31;

Волонтер Саша: 8 966 700 25 80.