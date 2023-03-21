Священноначалие УПЦ не пустили к Зеленскому

Членов Священного Синода УПЦ, которые вчера пришли к офису Зеленского, не пустили к нему. Они хотели лично переговорить в связи с анонсированным изгнанием УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Напомним, режим предписал Церкви покинуть лавру до 29 марта, а в случае несогласия выразил готовность силой захватить монастырь. Не получив аудиенции, УПЦ опубликовала обращение к Зеленскому за подписью предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Он просит разрешить Церкви и дальше пребывать в обители, которую она восстанавливала, и заверяет, что УПЦ первой решительно осудила Россию, а также поддерживает боевиков ВСУ, молится за Украину и т.п.

Позицию Синода резко раскритиковал эксперт по религиозно-политическим вопросам Александр Вознесенский.

"Они в ответ: мы очень любим и уважаем нашего президента, который ненавидит православных и уничтожает Церковь", - написал он.

Накануне прошло заседание Священного Синода УПЦ. Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент сказал, что 29 марта действия Церкви "будут в соответствии с законодательством Украины".

"На сегодняшний день нет законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской Лавры. В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены", - заявил он.

Интересно, что секретарь СНБО Алексей Данилов накануне заявил, что против священников УПЦ не будут применять силу за отказ покидать Лавру. Но режим все равно отнимет ее у Церкви. Что именно задумали у Зеленского, пока неизвестно. Но режим решил закрыть доступ к мощам святых во всех пещерах, о чем было официально сообщено накануне. Православные телеграм-каналы пишут, что цель этих действий - не дать монахам возможности забаррикадироваться в Ближних и Дальних пещерах, а верующим - использовать храмы как опорные пункты для молитвенного стояния. Позиция же священноначалия воспринимается режимом как слабость.