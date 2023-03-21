Володину предложили вернуть прямые трансляции заседаний Госдумы

Экс-мэр Якутска и зампред фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила спикеру палаты Вячеславу Володину ("Единая Россия") вернуть прямые трансляции заседаний ГД в интернете. С 18 октября трансляций не ведется – Володин оправдал это соображениями безопасности в связи с обсуждениями СВО.

Авксентьева направила на имя спикера Госдумы письмо, в котором пишет, что сейчас ситуация стабилизировалась и "решение нуждается в корректировке". Она полагает, что парламентарии, сосредоточившись на безопасности, "оставили за кадром принципы открытости", передает Telegram-канал "Кровавая барыня".

"В непростые для страны времена интерес наших сограждан к законодательному процессу огромен. Я уверена, что наши с вами избиратели имеют право, неопосредованно, напрямую наблюдать за процессом обсуждения важных для их жизни решений", - пишет депутат.