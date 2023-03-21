Бастрыкин дал поручение новому главе свердловского СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту возможного нарушения жилищных прав в Свердловской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге люди проживают в многоквартирном доме, где рушатся потолки, сгнил пол, а на нескольких несущих конструкциях имеются трещины. Кроме этого, жильцы утверждают, что их дом не признают аварийным и не переселяют в благоустроенные квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку по данной информации. Также глава федерального ведомства потребовал предоставить ему доклад.

Напомним, сегодня в свердловском СКР официально подтвердили смену руководителя. Михаил Богинский вышел на пенсию, а исполняющим обязанности назначен Анатолий Надбитов.