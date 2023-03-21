21 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Поставщики риса предупредили ретейлеров о повышении цен до 30% из-за неурожая

Проблемы с урожаем риса в Краснодарском крае в прошлом году могут привести к росту цен на продукцию от 10% до 30%, пишет "Коммерсантъ".

По словам источника издания, неблагоприятные условия на Кубани, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья, а большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы.

Поставщики уже уведомили об этом ретейлеров, но они пока не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса.

Производители считают, что рост цен может привести к снижению спроса на рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной.

Теги: рис, цены, неурожай, ретейлеры



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