21 Марта 2023
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Фото: Первый канал

В Лисичанске восстановили снесенный Киевом памятник Ворошилову

В Лисичанске (ЛНР) восстановили памятник советскому маршалу Клименту Ворошилову, снесенный украинским режимом в рамках кампании по "декоммунизации" в 2015 году.

Лисичанск является родиной Ворошилова, где он родился 4 февраля 1881 года. Тогда это было село Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, принимал участие в обороне Царицына (позже Сталинграда и Волгограда). В 1919 года был назначен наркомом внутренних дел УССР, организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным создавал 1-ю Конную армию. В 1934-1940 гг. нарком обороны СССР. Один из первых Маршалов Советского Союза (1935), дважды Герой Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны командовал сначала войсками Северо-Западного направления, потом - Ленинградского фронта. Умер в 1969 году, похоронен у Кремлевской стены.

Имя Ворошилова дважды носил Луганск, который был Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 гг.

Его бюст в Лисичанске был установлен в 1975 году.

"Памятник, который сняли товарищи укронацисты, стал на свое место - основателю нашей области, человеку, родившемуся в городе Лисичанске, Человеку-Герою и самое главное - нашему земляку. Теперь он будет стоять вечно, как вечно здесь будет Россия! Скоро мы поставим и другие памятники. Слава людям, которые жили в Лисичанске!" - заявил на открытии бюста и.о. главы администрации Лисичанска Андрей Скорый.

Бюст восстановлен благодаря усилиям администрации города, предприятий ЖКХ и неравнодушных жителей, сообщили местные власти.

Ранее в Мелитополе и других городах восстановили памятники Ленину.

Теги: памятник, Лисичанск



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