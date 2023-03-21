21 Марта 2023
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Образование Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Митрополит Евгений призвал сделать создание семьи целью школьного воспитания

Создание семьи должно стать целью школьного воспитания, об этом сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на Всероссийском образовательном форуме ВРНС, в котором ожидается участие "православного бизнесмена" Константина Малофеева и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Необходимо, чтобы семьеведение, семейная психология, домоводство заняли в школьном образовании достойное, почетное место. Все образовательные программы должны быть рассчитаны на ускоренную акселерацию молодежи. К 20 годам все юноши и девушки должны быть готовы к самостоятельно взрослой жизни, созданию семьи и рождению детей", — отметил он.

Высказал митрополит свое мнение и о высшей школе и отказе от Болонской системы.

"Высшее образование с разделением на бакалавриат и магистратуру потеряло свою актуальность и не отвечает целям обеспечения национальной безопасности России", — подчеркнул митрополит, и зал встретил это бурными аплодисментами.

Всероссийский образовательный форум Всемирного русского народного собора в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Россия заявила о выходе из Болонской системы в мае 2022 года. Между тем, "более четкие" предложения по изменению системы высшего образования в РФ будут готовы лишь к лету 2023-го. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил на днях, что в настоящее время ведется их обсуждение. А пока в стране не отказались ни от бакалавриата, ни от магистратуры.

Теги: Митрополит Евгений, домоводство, образование, семья



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