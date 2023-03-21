21 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Руководитель свердловского СКР Михаил Богинский ушел в отставку

Руководитель следственного управления СКР по Свердловской области Михаил Богинский ушел в отставку. Информацию об этом подтвердили в региональном Следственном комитете.

"Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Фамилия Богинского уже исчезла из раздела "Руководство" на сайте регионального СКР.

Таким образом, кадровые перестановки в верхушке свердловского СК продолжаются. Напомним, осенью прошлого года замглавы ведомства Григорий Казеко был переведен в Курган. Еще раньше свердловское следственное управление покинул другой заместитель главы Алексей Колбасин. А в январе этого года замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области был назначен полковник юстиции Константин Мирошниченко, который переехал в Екатеринбург из Челябинской области.

Теги: Богинский, пенсия, СКР



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