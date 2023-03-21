Депутат Иванов сообщил о смерти четырех без вести пропавших на СВО свердловчан

Четверо без вести пропавших бойцов из Свердловской области, поисками которых еще в январе занялся депутат Госдумы Максим Иванов, погибли. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

"В январе по просьбе родных начал выяснять судьбу четверых солдат. Процесс растянулся на два месяца. Вначале получил ответ военного ведомства. Сухой, лаконичный ответ: "трое погибли при исполнении воинского долга, судьба четвертого, военнослужащего из Асбеста, не установлена, поиски продолжаются". И только на прошлой неделе завершились поиски четвертого. Увы. Родным в Асбест пришла похоронка. Такая же скупая и лаконичная", - написал Иванов.

Депутат добавил, что по просьбе родственников он занимается поисками еще двух десятков без вести пропавших бойцов.

Напомним, на прошлой неделе Иванов рассказал более радостную новость: другие четверо пропавших без вести солдат нашлись живыми. Сейчас они находятся в плену. Их фамилии будут включены в список на обмен.