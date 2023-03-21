Подтопления из-за весеннего паводка грозят минимум девяти регионам России - Росгидрометцентр

Минимум в девяти регионах страны возможны подтопления из-за весеннего паводка, считают в Росгидрометцентре. В зоне риска сейчас находятся Брянская Рязанская, Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Самарская, Тульская области, а также Крым и Башкирия.

"Это [угроза подтопления] касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, а также Великого Устюга в Вологодской области, пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Рязани, Тулы, пойм в населённых пунктах Самарской области", - цитирует ТАСС научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда.