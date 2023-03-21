21 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Samsung

В Челябинской области снизились цены на смартфоны и аренду квартир

В Челябинской области за февраль снизились цены на 60 продовольственных и 133 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на лимоны 121,83 руб. за кг (5,4%), рыба живая и охлажденная 303,89 руб. за кг (5,2%), чеснок 252,81 руб. за кг (4,2%), апельсины 119,81 руб. за кг (3,4%) и овсяные хлопья "Геркулес" 74,84 руб. за кг (2,6%).

На цены повлияли хорошая урожайность и способствующие условия для выращивания пищевых продуктов.

Среди непродовольственных товаров подешевели электропылесос напольный 7 тыс. 337,41 руб. (13%), триммер 6 тыс. 770,93 руб. (11%), смартфон 10 тыс. 890,98 руб. (9,5%), холодильник двухкамерный 34 тыс. 580,43руб. (5,6%).

"Бытовая техника дешевеет в результате снижения спроса и ухода с рынка европейских и американских производителей. Как следствие, данные рыночные ниши заполняют азиатские и российские производители с более скромными ценниками", - отметили в ведомстве.

Также в КСП сообщили о снижении цен на 6 услуг. Так, стоимость проживания в гостинице 2*снизилась до 1 тыс. 114,73 руб. за сутки с человека (7,9%), аренда однокомнатной квартиры до 12 тыс. 412,45 руб. (1,6%), установка пластиковых окон 11 тыс. 533,77 руб. (2,3%).

Теги: продукты, цены, аренда квартир, смартфоны,



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